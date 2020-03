Lombardia: nasce il progetto "Open Scuola" per sostenere la didattica a distanza





In Lombardia nasce il progetto "Open Scuola" che intende sostenere studenti, docenti e famiglie nell’attuazione della didattica a distanza.

Si tratta, questo, di un progetto che mette a disposizione la "Piattaforma Open Innovation" per condividere i propri modelli di erogazione di formazione a distanza e i materiali didattici, così da favorire il confronto e la collaborazione e far emergere e sviluppare le best practice esistenti.





Nella Piattaforma docenti, studenti e famiglie accedono a documenti, notizie, discussioni e strumenti per gestire la didattica a distanza.

"Su Open Innovation" ha dichiarato il vicepresidente Sala "verrà attivata una pagina dedicata alle aziende che vogliano aderire all’iniziativa rendendo disponibile gratuitamente la propria strumentazione e le soluzioni tecnologiche con cui mettere in contatto docenti e studenti e assicurare la continuità didattica ed il diritto allo studio".