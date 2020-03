Infanzia e Coronavirus: parte il concorso di disegno per bambini e ragazzi

ROMA. "Super B e il Coronavirus" è il titolo del concorso a premi promosso al solo scopo di alleviare le giornate dei nostri bambini costretti a stare casa al fine di debellare l’epidemia di Covid19 in essere nel nostro paese.

Ma chi è Super B? Super B, che sta per Super Bambino/a, è il supereroe che, con la sua fantasia, distruggerà l’odiato mostro Coronavirus.

Tema richiesto dei disegni: Tutti i bambini sono dei supereroi e con la loro fantasia, sconfiggeranno l’odiato Coronavirus.

La partecipazione al concorso, promosso dalla TLC Telecomunicazioni, è completamente gratuita ed è aperta a bambini e ragazzi da zero a 14 anni.

Per partecipare è necessario compilare il Form su sito web dedicato www.superbeilcoronavirus.it entro il 15/04/2020. La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 30/04/2020.

Tutti i disegni partecipanti saranno visibili sulla pagina dedicata del sito web www.superbeilcoronavirus.it





Gli stessi disegni saranno inoltre pubblicati sulle pagine social della TLC Telecomunicazioni ed eventualmente degli altri partners dell’iniziativa. I disegni più significativi saranno mostrati su Lazio TV, all’interno di una rubrica dedicata del Lazio TG e saranno raccolti in un e-book scaricabile dalle migliori librerie online (Amazon, Google Play Libri, etc...) a cura di Passerino Editore ad un prezzo simbolico al solo fine di recuperare parte delle spese.

La TLC Telecomunicazioni provvederà inoltre a far stampare in cartaceo il libro in almeno 100 esemplari e lo distribuirà a chi ne facesse richiesta a prezzo di realizzo. In tutte le comunicazioni / pubblicazioni non verrà mai inserito il cognome del bambino ma sempre e solo il nome di battesimo e il nome da supereroe.

Lo stesso libro sarà omaggiato alle principali cariche dello Stato e istituzioni locali, a cura e spese della stessa TLC Telecomunicazioni.

LA TLC Telecomunicazioni formerà al proprio interno una giuria che valuterà i disegni ed assegnerà n. 3 premi ai primi 3 classificati.

La giuria sarà composta da Giuseppe Del Prete CEO TLC, Marco Bove Responsabile commerciale TLC, Alfa Cianca Responsabile Assistenza clienti TLC, con l’aggiunta di Franco Cairo Giornalista Lazio TV, Cinzia Del Prete Giornalista Musicale e Davide di Trocchio Studente ITT Pacinotti di Fondi Informatica e Telecomunicazioni) Successivamente, provvederemo all’estrazione di altri 7 premi.





Questi i premi che saranno assegnati ai bambini:

- Primo classificato: 50 euro in buoni sconto presso Orlandi Giocattoli

- Secondo classificato: 40 euro in buoni sconto presso Orlandi Giocattoli

- Terzo classificato: 30 euro in buoni sconto presso Orlandi Giocattoli

- Dal quarto al decimo premio (ad estrazione): 20 € in buoni sconto presso Orlandi Giocattoli





I premi non ritirati entro il 31/12/2020 andranno persi.





Per i genitori di tutti i partecipanti sarà assegnato un buono sconto da 30€ da spendersi presso TLC Telecomunicazioni per l’attivazione / portabilità di una linea solo fibra o fibra + telefono sia privata che business (il buono sconto sarà erogato 5 euro al mese iva compresa per i primi 6 mesi di abbonamento).

I vincitori verranno resi noti sulla pagina web www.superbeilcoronavirus.it , tramite gli altri partner del progetto e le pagine social aziendali.