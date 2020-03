Greta Thunberg: "Ho avuto il Coronavirus"

Greta Thunberg potrebbe aver avuto il coronavirus e manda un messaggio ai giovani di tutto il mondo sull'importanza di rimanere a casa per non contagiare gli altri. Ad annunciarlo la stessa attivista svedese, dopo che da qualche giorno non si avevano sue notizie dopo che gli scioperi sul clima del venerdì erano diventati "digitali", ovvero online, a causa della pandemia in corso. Inoltre Greta racconta che anche suo padre Svante, che ha viaggiato con lei in Europa, potrebbe essere stato contagiato, dato che ha presentato tutti i sintomi legati al Covid-19."Nelle ultime due settimane sono rimasta a casa. Da quando sono tornata dal mio viaggio in Europa centrale mi sono isolata (in un appartamento preso in prestito lontano da mia madre e mia sorella). Circa dieci giorni fa ho iniziato a sentire alcuni sintomi, come mio padre, che ha viaggiato con me da Bruxelles. Mi sentivo stanca, avevo brividi, mal di gola e tosse. Mio padre ha avuto gli stessi sintomi, ma molto più intensi e con la febbre", scrive Greta su Instagram.Poi, accennando alla possibilità di essere stata contagiata, spiega che "in Svezia non puoi fare il test per Covid-19 a meno che tu non abbia bisogno di cure mediche urgenti. A tutti i malati viene chiesto di restare a casa e di isolarsi. Dunque non ho fatto il test per il Covid-19, ma è estremamente probabile che lo abbia avuto, visti i sintomi e le circostanze".