Frassinetti (FdI): "Necessario modificare il numero chiuso per la Facoltà di Medicina"

In questo periodo, Fratelli d’Italia ritiene utile una modifica del "numero chiuso" alla facoltà di medicina più che la sua abrogazione che, in questo momento, non porterebbe a breve termine nessun vantaggio per contrastare le difficoltà attuali della gestione dell’epidemia da COVID-19.





"Per tale emergenza sarà più utile una modifica della legge sulla formazione specialistica, già presentata come emendamento al decreto cura Italia. Per quanto riguarda il numero chiuso per medicina invece, ribadiamo con forza che va modificato, affinché divenga più equo e meritocratico, e sia elastico di anno in anno a seconda delle esigenze comunicate dal Ministero della Salute. Anche su questo tema, sono state presentate e stiamo per presentare concrete proposte di legge. Per il prossimo anno accademico, se proprio necessario, sarà opportuno potenziare il sistema dell’effettuazione dei test “da remoto” implementando però le norme di sicurezza che garantiscano la serietà della prova" ha dichiarato Paola Frassinetti, Vicepresidente della Commissione Cultura ed Istruzione della Camera e responsabile settore Università di FdI.