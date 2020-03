Covid-19, primo caso in Vaticano

- E' ufficiale. Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi è stato riscontrato il primo caso di Coronavirus all'interno dello Stato della Città del Vaticano. La conferma è stata diffusa alle ore 10.17 di venerdì 6 marzo dalla Sala Stampa Vaticana che ha informato nel contempo sulle misure messe in atto per fronteggiare l'emergenza legata al Covid-19.Prima fra tutte, la temporanea sospensione di tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene del medesimo Stato, per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al Covid-19 riscontrata ieri - giovedì 5 marzo 2020 - in un paziente.Rimane però in funzione il presidio di Pronto Soccorso. A seguito di questo riscontro, e della successiva sanificazione, si resta in attesa di conoscere quali saranno i provvedimenti che la Santa Sede adotterà per gli appuntamenti del Papa (in primis l'Angelus di domenica 8 marzo) ed in particolare per quelli riservati al periodo quaresimale.