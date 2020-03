Coronavirus: morto il segretario della Federazione medici di famiglia di Lodi

LODI - Scompare a soli 57 anni il segretario della Federazione italiana dei medici di famiglia di Lodi. Lo conferma la stessa associazione.aveva contratto il virus con tutta probabilità visitando: era medico di famiglia a Codogno. Non aveva patologie pregresse: è stato prima ricoverato a Cremona, poi, con l’aggravarsi del quadro clinico era stato trasferito a Milano."Esprimo le più sentite condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia del dottor Marcello Natali, Segretario dei Medici di Medicina Generale di Lodi, deceduto per aver contratto il Coronavirus nell'esercizio della sua attività e missione. Da collega medico e politico sono vicino ai tanti colleghi scomparsi e a coloro che svolgono questo lavoro con abnegazione ed impegno. Chiedo con urgenza al ministro competente e al governo di assicurare ai medici, agli infermieri ,paramedici e a tutto il personale impegnato negli ospedali di garantir loro la massima sicurezza ed incolumità.": lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana