Coronavirus: in Italia superati i 10mila contagiati, malati sono 8.514

ROMA - Salgono ancora i casi di Covid in Italia, ma meno di lunedì., mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha superato i diecimila:. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenzain conferenza stampa alla Protezione Civile. Le vittime sono complessivamente 631: rispetto a ieri sono 168 in più.. Invitiamo i cittadini ad informarsi attraverso i canali ufficiali e non con le fake news che purtroppo girano anche sui social", ha dichiarato Borrelli.