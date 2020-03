Coronavirus, gli psicologi: "Potrebbe essere un'occasione per un nuovo percorso di vita"

ROMA. Siamo di fronte ad una emergenza sanitaria mondiale. L'imperativo è fermare tutto, rimanere a casa, prendere ogni forma di precauzione personale al fine di limitare ogni forma di contagio. Il panorama prevede quindi un netto cambiamento di abitudini. Difficoltà lavorative, economiche e relazionali. L'emergenza diventa quindi anche psicologica.

Gianni Lanari, psicoterapeuta responsabile del Pronto Soccorso Psicologico Roma Est, afferma che, soprattutto in tale contesto, l'aiuto degli Psicologi diventa importante.

Ammirevoli diventano quindi le iniziative solidaristiche di sostegno psicologico gratuito. Accanto a queste è comunque consigliabile la presenza di iniziative di aiuto psicologico a pagamento rivolte a chi ricerca maggiore qualità della prestazione professionale psicologica.





"Il Pronto Soccorso Psicologico Roma Est ha deciso di seguire, anche se con tariffe agevolate, la seconda alternativa. Vogliamo infatti offrire un servizio efficiente e di qualità. Per raggiungere obiettivi preziosi bisogna investire seriamente a 360 gradi. Soprattutto quando vogliamo entrare nell'ottica di trasformare il problema Coronavirus in una opportunità per diventare delle persone migliori" dicono dal Pronto Soccorso Psicologico Roma Est.

In una situazione, a dir poco velata da ansia e preoccupazione per il futuro imminente, bisogna chiedersi "cosa è veramente utile che possa fare oggi"?

Una volta presa consapevolezza di attenersi scrupolosamente ai comportamenti che ci vengono suggeriti dalla comunità scientifica, è consigliabile intraprendere azioni per rispondere in modo positivo e non lasciarsi andare solamente ai nefasti pensieri della mente.

Prima di tutto è bene, ove possibile, rimanere occupati nel nostro lavoro. Adattarsi a farlo da casa, fare formazione per se stessi e se proprio non è conciliabile, approfittare del momento per impegnarsi sulle altre sfere della nostra vita, cercando in sintesi di non stravolgere la routine quotidiana.

Al riguardo anche Giuliano Inciocchi, coach umanista, afferma "l'obiettivo è quello di organizzare le nostre giornate, dando un profondo significato al nostro tempo, scoprendo le nostre potenzialità e mettendo in pratica azioni efficaci per la nostra felicità".

"Proponiamo pertanto come Pronto Soccorso Psicologico Roma Est un servizio di consulenza psicologica telefonica ( e/o via Skype ), contattabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mettendo a disposizione tutti I nostri 46 collaboratori a prezzi agevolati" concludono i responsabili del servizio.

Il fine diventa quindi quello di organizzare un piano di azione personale, volto a trasformare questo momento particolare in una grande occasione, per vivere proficuamente adesso e ricominciare nella maniera più funzionale il giorno in cui torneremo nelle nostre sedi di lavoro, nelle nostre strade, dai nostri affetti più cari.