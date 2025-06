Onore al Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie: il commosso gesto di una madre

TARANTO - La tragica scomparsa delha lasciato un solco profondo nei cuori di chi lo conosceva e, più in generale, di tutte le comunità che ogni giorno guardano con rispetto e fiducia a chi indossa una divisa per garantire la sicurezza del Paese.

Tra le tante manifestazioni di affetto e cordoglio giunte in queste ore, spicca per intensità emotiva e autenticità il gesto della signora Grazia, madre e cittadina, che ha voluto condividere pubblicamente un messaggio carico di vicinanza, gratitudine e rispetto.

“Sono una mamma, e questa mattina ho appreso con immensa tristezza la notizia della sua morte. Le parole non bastano a colmare un dolore così profondo. Ogni volta che incontro un uomo o una donna in divisa, mi sento più sicura: sono come angeli che vegliano su di noi.”

Con queste parole, semplici ma cariche di significato, Grazia ha voluto rendere omaggio non solo a Carlo, ma a tutti coloro che, con coraggio e dedizione, servono lo Stato. Per lei – come per tanti – la divisa rappresenta un simbolo di protezione, di servizio silenzioso e continuo, di scelta di vita fondata su valori profondi.

“Vorrei potervi abbracciare uno ad uno e ringraziarvi, in ogni momento della vita, per ciò che fate e per ciò che rappresentate. So che è il vostro lavoro, ma la vita è sacra, sempre. Il mio abbraccio raggiunga tutti voi e la famiglia del vostro collega Carlo. Occhi aperti sempre. Vi esprimo vicinanza, gratitudine e che Dio vi benedica.”

Parole che commuovono e che restituiscono il senso di una comunità unita attorno all’Arma dei Carabinieri, in un momento in cui il dolore si fa collettivo. La testimonianza della signora Grazia è un gesto spontaneo, ma rappresenta il sentire di tante madri, padri, figli, cittadini che riconoscono e onorano il sacrificio di chi ha scelto di mettere la propria vita al servizio degli altri.

Oggi, l’Arma dei Carabinieri piange uno dei suoi uomini migliori. Il dolore è profondo, ma altrettanto forte è l’orgoglio per il servizio prestato da Carlo Legrottaglie, che ha onorato fino in fondo la propria missione. In ogni parola di conforto e in ogni sguardo riconoscente, si rinnova il motivo per cui la divisa viene indossata ogni giorno: esserci, per tutti, sempre.