Coronavirus, Conte: "Ad aprile stanzieremo 25 miliardi per imprese e famiglie''

ROMA - Nel nuovo decreto di aprile prevediamo ulteriori "stanziamenti non inferiori ai 25 miliardi già stanziati" con il dl di marzo. "Vorremmo offrire a famiglie, imprese e lavoratori stanziamenti aggiuntivi per un totale non inferiore ai 50 miliardi di euro". Lo ha annunciato il premier, Giuseppe Conte, nell'informativa al Senato.