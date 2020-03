Coronavirus: attraccata a Marsiglia nave da crociera italiana

Ha trovato approdo a Marsiglia, nel Sud della Francia, la nave da crociera italiana con circa 1400 passeggeri che era partita lo scorso 5 marzo da Fort Lauderdale, in cui due pazienti sarebbero risultati positivi al covid-19 e fatti sbarcare per le cure del caso, mentre tutti gli altri passeggeri rimarranno sulla nave in attesa degli esami fatti ai casi sospetti.Un turista americano, a bordo della nave, avrebbe fatto sapere di aver ricevuto insieme ai suoi connazionali un biglietto aereo di un charter per Atlanta ma che al momento non avrebbero avuto riscontro dalle autorità francesi sul loro possibile sbarco.