Coronavirus: 6387 i contagiati in Italia, 366 i deceduti. Schizzano casi in Lombardia

. Con queste parole il premier Conte ha evocato lo spettro di un contagio ancora più diffuso, quando nella notte si è presentato in conferenza stampa per spiegare i motivi delle nuove durissime misure che coinvolgono la Lombardia e altre 14 province italiane.La bozza circolata nella serata di ieri con provvedimenti in vigore da oggi al 3 aprile è stata dunque firmata dal premier, con alcune modifiche, come il numero delle province coinvolte oltre all'intera Lombardia.Intanto oggi la Protezione civile ha rilasciato il bollettino aggiornato a oggi:, con un, e. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli.Preoccupano anche gli ultimi dati relativi alla sola Lombardia, la regione più colpita, forniti dall'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera: