Azzolina: "Task Force nelle regioni del Mezzogiorno per ampliare offerta formativa, incrementare docenti e tutor"

"Piano per il Sud: Task Force nelle regioni del Mezzogiorno per ampliare offerta formativa, incrementare docenti e tutor" ha dichiarato il Ministro della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, in un’intervista rilasciata a 'Il Mattino'.





"Il Piano per il Sud" ha affermato il Ministro "ha messo al centro la scuola, per superare il tasso di abbandono scolastico (19% in Campania, 22% a Napoli), che grava sui territori delle regioni meridionali. Le risorse stanziate serviranno a ridurre il divario, in materia di istruzione, con le regioni del Nord. Già dal prossimo anno scolastico, sarà attiva una Task Force nelle regioni del Mezzogiorno per ampliare offerta formativa, incrementare docenti e tutor, realizzare laboratori e ammodernare le strumentazioni, potenziare le attività pomeridiane nelle scuole".