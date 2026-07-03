Milano, 28enne muore annegato nella piscina Romano durante un bagno notturno

Milano – Un bagno notturno in piscina tra amici si è concluso in tragedia nella notte: un ragazzo di 28 anni, di nazionalità peruviana, è morto dopo essere annegato nella piscina Romano, nel capoluogo lombardo.

L’episodio è avvenuto nelle ore successive alla chiusura dell’impianto. Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe comunque tuffato in acqua insieme ad alcuni amici, in circostanze ancora da chiarire.

I soccorsi e il decesso in ospedale

Quando vigili del fuoco e polizia sono arrivati sul posto, il 28enne era già privo di sensi in acqua. È stato recuperato e sottoposto alle manovre di rianimazione da parte del personale sanitario del 118.

Trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano, è deceduto poco dopo il ricovero nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Le ipotesi sulla dinamica

Gli investigatori stanno ricostruendo l’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio vi sono un possibile malore improvviso oppure un annegamento conseguente a difficoltà in acqua, eventualmente favorito da condizioni di alterazione psicofisica.

Secondo quanto emerso, il giovane si sarebbe tuffato in piscina dopo la chiusura dell’impianto, quando l’area non era più presidiata per la balneazione. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze per definire con precisione la sequenza dei fatti.