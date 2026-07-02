Imperia, quad precipita in un dirupo sul Monte Saccarello: morti tre turisti francesi

IMPERIA – Tragedia questa mattina nella zona delle Rocche del Saccarello, tra le montagne dell’entroterra imperiese, dove tre turisti francesi settantenni hanno perso la vita dopo che il quad su cui viaggiavano è precipitato in un dirupo.L’incidente si è verificato in un’area particolarmente impervia tra il Monte Saccarello e il territorio comunale di Triora, a ridosso del confine tra Italia e Francia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, i carabinieri e l’elisoccorso, ma per le tre persone non c’è stato nulla da fare.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo sarebbe uscito dal tracciato sterrato durante una manovra, per poi precipitare lungo un pendio. Tra le ipotesi al momento considerate, vi sarebbe quella di un errore in fase di parcheggio o manovra: una ruota del quad sarebbe finita fuori strada, provocando il ribaltamento e la successiva caduta nel dirupo.Le vittime sono tre cittadini francesi originari di La Brigue, piccolo comune situato a ridosso del confine con l’Italia. Secondo quanto riferito da fonti locali, erano frequentatori abituali dell’area dell’Alta Valle Argentina, dove erano conosciuti.Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali ulteriori fattori che possano aver contribuito alla tragedia.