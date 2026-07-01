Nessy Guerra condotta in una stazione di polizia in Egitto: assistita dall’ambasciata italiana

Il Cairo - La polizia egiziana si è recata nella notte nell’abitazione di, la 27enne italiana di Sanremo coinvolta in una lunga vicenda giudiziaria in Egitto con l’ex marito, e l’ha accompagnata in una stazione di polizia.

La donna è attualmente assistita dall’ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console. La notizia, anticipata dalla trasmissione Chi l’ha visto, è stata confermata da fonti che seguono il caso, che sottolineano come la situazione sia ancora in evoluzione.

All’origine dell’intervento ci sarebbe una richiesta di un giudice egiziano relativa alla possibilità per l’ex marito di incontrare la figlia della coppia. L’affidamento della minore rappresenta infatti il nodo centrale della controversia tra i due.

La Farnesina sta seguendo la vicenda ai massimi livelli e ha avviato interlocuzioni con le autorità egiziane per garantire la tutela della connazionale e della bambina, anche alla luce dei precedenti giudiziari e delle tensioni con l’ex marito.

Nessy Guerra è stata condannata in appello in Egitto a sei mesi di lavori forzati per il reato di adulterio, una vicenda che ha attirato l’attenzione delle istituzioni italiane. L’ex marito, inoltre, è stato condannato in Italia per diversi reati ed è stato recentemente arrestato e poi rilasciato su cauzione dopo accuse relative a minacce nei confronti del console italiano a Hurghada.