Venezuela, cresce il bilancio del disastro: 920 morti e oltre 50mila dispersi. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani

Caracas - La dimensione della tragedia in Venezuela emerge dai numeri, destinati purtroppo ad aumentare: il bilancio provvisorio parla di. Tra le persone decedute figurano anche. È stato inoltre ritrovato senza vita il corpo della donna di origini siciliane che risultava dispersa.

A rendere ancora più difficile la situazione è una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9, registrata nella zona centrale del Paese e avvertita anche nella capitale Caracas. La popolazione resta in allerta mentre continuano le operazioni di soccorso nelle aree maggiormente colpite.

Nei luoghi devastati dal sisma si continua a scavare tra le macerie, spesso a mani nude, a causa della carenza di mezzi e attrezzature adeguate. Gli ospedali sono sotto pressione e faticano a gestire il numero crescente di feriti.

Nonostante il dramma, dalle zone colpite arrivano anche storie di speranza. Tra queste il salvataggio di una donna estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie e quello di un neonato sopravvissuto al crollo nella zona di La Guaira, considerata tra le più colpite dal disastro.

La macchina della solidarietà internazionale è in movimento. Circa 100 soccorritori coordinati dalla Protezione civile italiana sono diretti verso Caracas per supportare le attività di ricerca e assistenza alla popolazione.