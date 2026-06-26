Tragedia sulla Statale 89: tre morti in un incidente tra Foggia e Manfredonia

FOGGIA – È di tre vittime il bilancio del grave incidente stradale avvenuto all’alba di oggi lungo la Statale 89, sulla direttrice che collega Foggia a Manfredonia.Il drammatico schianto si è verificato all’altezza del chilometro 178+300, dove un’autovettura con a bordo due uomini e una donna, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada ribaltandosi.Le tre persone viaggiavano a bordo di una Opel Corsa, completamente distrutta a seguito del violento impatto. Per gli occupanti del mezzo non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre i corpi dalle lamiere dell’auto, insieme alle forze dell’ordine impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno portato il veicolo fuori dalla carreggiata. Le salme delle vittime sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli eventuali accertamenti disposti dalla magistratura.