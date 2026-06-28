Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari nel lago di Vico

Viterbo - Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di, 84 anni, marito della ministra per la Famiglia, disperso dal pomeriggio di ieri nelle acque del

Le operazioni di ricerca sono state intensificate con l'impiego di un rover telecomandato e di attrezzature altamente specializzate per operare in un ambiente caratterizzato da fondali melmosi e da una visibilità estremamente ridotta.

L'allarme è stato lanciato dalla ministra Roccella, che si trovava in barca con il marito. Secondo le prime ricostruzioni, Cavallari si sarebbe tuffato da una piccola imbarcazione intorno alle 17, senza più riemergere.

Fin dai primi momenti sono intervenute le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato l'area della scomparsa. Nelle ultime ore sono giunti anche nuclei specializzati provenienti da Napoli e Firenze, dotati di strumentazioni avanzate per le ricerche in acque con scarsa visibilità.

Le operazioni proseguono senza interruzioni nel tentativo di individuare l'84enne.