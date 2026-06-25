Meloni e Macron rilanciano l’asse Italia-Francia: “Rapporto solido, cooperazione strategica per il futuro”

ANTIBES – Italia e Francia rilanciano la loro collaborazione politica, economica e strategica al termine del 36° Vertice intergovernativo bilaterale svoltosi ad Antibes. A sancire il clima di rinnovata intesa sono stati il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che hanno ribadito la volontà di rafforzare ulteriormente il partenariato tra i due Paesi sui principali dossier europei e internazionali.«Viviamo tutti sotto lo stesso clima che è caldo: non c’è più nulla di glaciale nei rapporti tra Italia e Francia», ha dichiarato Macron durante la conferenza stampa conclusiva, facendo riferimento alle tensioni che in passato hanno caratterizzato le relazioni tra Roma e Parigi.Il presidente francese ha definito Italia e Francia «partner naturali e indispensabili», sottolineando la necessità di proiettare il rapporto bilaterale verso il futuro attraverso obiettivi comuni e una cooperazione sempre più stretta.Tra i temi centrali affrontati durante il vertice figurano la difesa europea, il sostegno all’Ucraina, la sicurezza internazionale, la situazione in Medio Oriente e il rafforzamento della competitività dell’Unione Europea.«Ci sarà cooperazione anche nel settore della difesa», ha assicurato Macron, evidenziando il valore delle collaborazioni industriali e militari già esistenti tra i due Paesi.Particolare attenzione è stata dedicata ai programmi congiunti nel settore degli armamenti e della sicurezza. Il presidente francese ha citato come esempi di successo i sistemi missilistici Aster e Samp/T, sviluppati attraverso una collaborazione industriale italo-francese.«Quanto deciso oggi rafforzerà ulteriormente la nostra cooperazione nella difesa europea», ha aggiunto il capo dell’Eliseo.Sulla stessa linea la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha evidenziato il valore storico e strategico del rapporto tra Roma e Parigi.«Le nostre relazioni sono vere e durature. Senza Italia e Francia l’Europa e l’Occidente non sarebbero quello che sono», ha dichiarato la premier.Meloni ha riconosciuto che nel corso degli anni non sono mancati momenti di divergenza tra i due governi, ma ha sottolineato come proprio la capacità di dialogo abbia consentito di superare le differenze.«Ci sono state delle volte nelle quali non siamo stati d’accordo – ha spiegato – e questo ha richiesto capacità di cooperazione e di parlarsi per comprendere le ragioni reciproche».La visita della presidente del Consiglio in Francia è iniziata nel pomeriggio con una tappa al Museo Picasso di Antibes, dove Meloni è stata accolta da Macron. Ad accompagnare i due leader nella visita guidata sono stati il ministro italiano della Cultura Alessandro Giuli e l’omologa francese Catherine Pégard.All’arrivo della premier italiana non è mancato un momento di cordialità tra i due capi di governo. «Giorgia, quanto tempo…», ha scherzato Macron, ricordando che l’ultimo incontro risaliva appena al giorno precedente, durante il vertice E5 di Berlino.Successivamente i due leader si sono trasferiti a Villa Eilenroc per il bilaterale, nel corso del quale sono stati affrontati i principali scenari internazionali, con particolare attenzione alla situazione in Iran, Libano e Ucraina.Il vertice di Antibes segna dunque un nuovo passo nel rafforzamento dell’asse tra Roma e Parigi, con l’obiettivo di consolidare il ruolo dei due Paesi all’interno dell’Unione Europea e affrontare con una strategia condivisa le sfide geopolitiche, economiche e di sicurezza che attendono il continente nei prossimi anni.