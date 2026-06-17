Guasto sull’Alta Velocità Milano-Piacenza, treni bloccati e ritardi fino a cinque ore

Milano - Giornata di forti disagi per i viaggiatori dell’Alta Velocità ferroviaria. Dalle 10.20 di oggi, 17 giugno, la circolazione sulla linea tra Milano Rogoredo e Piacenza è stata sospesa a causa di un guasto alla linea elettrica, provocando la cancellazione di sette treni e ritardi che in alcuni casi hanno superato le quattro ore.

L’origine del problema è stata individuata a Livraga, nel Lodigiano, dove lungo i binari si è sviluppato anche un incendio di sterpaglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti e due moduli antincendio boschivo, riuscendo a contenere e spegnere le fiamme.

L’interruzione della linea ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Due treni Alta Velocità sono rimasti bloccati per lungo tempo nel Lodigiano. Una passeggera di 44 anni ha accusato un malore ed è stata soccorsa dal personale sanitario, senza necessità di ricovero.

Successivamente uno dei convogli è stato fatto rientrare alla stazione di Milano Rogoredo, mentre l’altro è tornato verso Piacenza. Altri due treni sono rimasti fermi senza aria condizionata, aumentando il disagio per i passeggeri a bordo.

Particolarmente pesanti i ritardi registrati nel corso della giornata. Il Frecciarossa 9311 diretto a Torino ha accumulato circa 280 minuti di ritardo, mentre un treno Italo proveniente da Napoli e atteso a Milano alle 10.45 è arrivato poco prima delle 16, con oltre cinque ore di ritardo.

Intorno alle 16.20 la situazione ha iniziato a migliorare con la graduale ripresa della circolazione sul binario in direzione Sud tra Melegnano e Piacenza. Trenitalia ha inoltre comunicato la possibilità di ottenere il rimborso integrale dei biglietti per i viaggi interessati dai disservizi.

Resta alta l’attenzione sulla piena normalizzazione del traffico ferroviario, mentre tecnici e operatori continuano a lavorare per ripristinare completamente la regolarità della circolazione sull’importante asse dell’Alta Velocità tra Milano e il Sud Italia.