Sesto San Giovanni, 26enne travolto e ucciso da un treno in stazione

Milano - Tragedia nella serata di domenica 3 maggio alla stazione di Sesto San Giovanni, nell’area metropolitana di Milano, dove un ragazzo di 26 anni, di origine peruviana, è morto dopo essere stato investito da un treno in transito.

L’incidente si è verificato poco prima delle 23, all’altezza del binario 1. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato impegnato nell’attraversamento dei binari proprio mentre sopraggiungeva il convoglio.

La chiamata di emergenza è partita da piazza 1 Maggio, attivando l’intervento della centrale operativa di AREU Lombardia, che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia Ferroviaria per i rilievi e la gestione della sicurezza nell’area ferroviaria.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per il 26enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo con precisione le ultime fasi prima dell’impatto per chiarire eventuali responsabilità o fattori accidentali.