Garlasco, settimana decisiva per le nuove indagini: oggi gli interrogatori delle sorelle Cappa

Pavia - Si apre una settimana cruciale sul fronte delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, a 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi.
Domani è previsto l’interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta aperto dalla Procura di Pavia. Nella stessa giornata i magistrati ascolteranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi.
Oggi, invece, sono attesi come testimoni le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, chiamate a riferire su elementi utili alle indagini.
L’attuale attività investigativa si inserisce in un quadro riaperto dopo anni dalla sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di reclusione per l’omicidio, all’epoca fidanzato della giovane.
Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire nuovi elementi e possibili riscontri, mentre l’inchiesta si avvicina a una fase di possibile chiusura.