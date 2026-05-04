Epidemia sospetta a bordo della nave da crociera Hondius: 3 morti per hantavirus, casi prima dell’imbarco

Johannesburg - Un focolaio di Hantavirus ha colpito la nave da crociera Hondius, con un bilancio che al momento conta tre decessi confermati e diversi casi gravi tra passeggeri ed equipaggio.

Secondo quanto riportato e confermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, i contagiati sarebbero stati infettati prima dell’imbarco, ipotesi supportata dal lungo periodo di incubazione del virus, che rende improbabile un contagio avvenuto durante la navigazione.

Tra le vittime figura una coppia olandese di 70 e 69 anni: uno dei due è risultato certamente positivo all’hantavirus. Un cittadino britannico di 69 anni è invece ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg. Altri due membri dell’equipaggio si trovano in condizioni gravi e restano a bordo della nave, attualmente ancorata al largo di Capo Verde.

Il ministero degli Esteri dei Paesi Bassi ha confermato che uno dei passeggeri olandesi si è ammalato durante la traversata dall’Argentina verso Capo Verde ed è deceduto a metà aprile. Un secondo connazionale, trasferito in Sudafrica dopo il peggioramento delle condizioni, è morto successivamente.

La compagnia di crociere Oceanwide Expeditions ha comunicato che i membri dell’equipaggio ancora a bordo verranno rimpatriati nei Paesi Bassi non appena possibile, mentre proseguono le indagini epidemiologiche per ricostruire l’origine esatta dell’infezione e verificare eventuali ulteriori esposizioni.



