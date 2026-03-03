Zelensky sul conflitto in Medio Oriente: “Ogni minaccia va respinta, gli obiettivi russi devono essere abbattuti”

Kiev - Il presidente ucraino, intervistato dal Corriere della Sera, ha commentato le recenti tensioni in Medio Oriente e le implicazioni per il conflitto russo-ucraino: “Attaccare gli obiettivi militari iraniani penso sia stata una buona decisione. Gli iraniani producono un mucchio di armi per la Russia”.

Zelensky ha anche lanciato un nuovo allarme sulla situazione sul fronte orientale: “Sappiamo che i russi non intendono fermarsi, stanno preparando nuovi attacchi”. Secondo il leader di Kiev, ogni minaccia deve ricevere una risposta immediata e gli obiettivi russi devono essere abbattuti il più possibile. “La situazione in Medio Oriente dimostra quanto sia difficile garantire una protezione al 100% contro missili e droni Shahed”, ha aggiunto.

Nella serata di ieri, la capitale ucraina è stata colpita da un attacco con droni, con diverse esplosioni udite in città. Il sindaco Vitali Klitschko ha esortato i residenti a mettersi al riparo, spiegando che le forze di difesa aerea stanno operando per proteggere Kiev.

La dichiarazione di Zelensky evidenzia le preoccupazioni ucraine per la possibilità di armi avanzate e droni forniti dalla Russia, e il legame tra gli sviluppi in Medio Oriente e la sicurezza nazionale ucraina.