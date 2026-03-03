Milano, aggressione a due turisti argentini di religione ebraica fuori dal Carrefour

Milano - Poco dopo le, due giovani turisti argentini di religione ebraica sono stati aggrediti all’esterno del, a Milano, supermercato aperto 24 ore su 24.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, i due ragazzi avevano appena terminato la spesa quando sono stati circondati da circa una decina di giovani di origine nordafricana. I primi accertamenti indicano che si sia trattato di un incontro casuale, ma il fatto che i turisti indossassero la tradizionale kippah potrebbe aver scatenato insulti antisemiti e la successiva aggressione fisica.

Durante l’episodio, uno dei due, 19 anni, ha cercato di difendersi ed è stato colpito con almeno un pugno al volto, riportando la frattura del setto nasale. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri del Radiomobile e un’ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane all’ospedale San Carlo, dove è stato medicato e successivamente dimesso.

Le ricerche immediate nella zona, a ridosso del quartiere ebraico di via Bartolomeo d’Alviano e viale San Gimignano, non hanno permesso di rintracciare gli aggressori. Dopo l’episodio, i due turisti sono ripartiti per l’Argentina.

Le indagini proseguono grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato e dell’area circostante, oltre all’analisi delle celle telefoniche che coprono piazzale Siena. L’episodio sarà registrato dall’OSCAD (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori), diretto dal prefetto Raffaele Grassi, che segnala un aumento degli atti discriminatori negli ultimi anni.