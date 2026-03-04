Ultimo saluto a Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto dopo il trapianto di cuore

Napoli - Oggi, 4 marzo, alle ore 15, si terranno i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto a Napoli a seguito di un trapianto di cuore fallito. La cerimonia si svolgerà nel Duomo di Nola e sarà presieduta dal vescovo don Francesco Marino. Sarà presente anche l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, che ha seguito la famiglia sin dall’inizio e ha amministrato l’estrema unzione al piccolo Domenico poco prima della sua morte.

L’autopsia, effettuata ieri al Secondo Policlinico di Napoli, ha confermato che il cuore del bambino era sano al momento dell’espianto. Il medico legale Luca Scognamiglio, consulente della famiglia, ha dichiarato che dall’esame preliminare non sono emerse lesioni durante la fase di prelievo, e in particolare non vi era alcun taglio sul ventricolo, come alcune fonti avevano riportato.

L’autopsia è durata più di tre ore e ha coinvolto 25 tra periti e consulenti di parte. Il secondo accesso del collegio per ulteriori valutazioni sui campioni anatomopatologici è previsto per il 28 aprile. Nel frattempo, l’incidente probatorio davanti al giudice Mariano Sorrentino, che ha conferito gli incarichi ai periti, si è concluso il 3 marzo, con un tempo massimo di 120 giorni per la presentazione delle conclusioni. La prossima udienza in aula è fissata per l’11 settembre.

I funerali segnano un momento di grande dolore per la famiglia e la comunità, che si stringe attorno al ricordo del piccolo Domenico.