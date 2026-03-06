Settimo giorno di tensioni in Medio Oriente: Trump, "nessun accordo senza resa incondizionata"

Il conflitto in Medio Oriente entra nel settimo giorno con una serie di sviluppi che mostrano una drammatica escalation militare e diplomatica. Raid iraniani hanno colpito una scuola elementare a Teheran e due hotel in Bahrein, provocando ulteriori tensioni nella regione. Israele ha confermato intensi bombardamenti nel sud di Beirut, colpendo siti legati a Hezbollah. Nel frattempo, secondo il Washington Post, la Russia fornirebbe all’Iran informazioni riservate per colpire le forze statunitensi. Lo Stretto di Hormuz, ufficialmente designato come “area di operazioni belliche”, vede un quasi totale blocco del traffico navale, con circa 1.000 navi intrappolate nelle acque della zona.Sul fronte politico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce la linea dura nei confronti dell’Iran: “Nessun accordo senza resa incondizionata” e intende influenzare anche la successione politica a Teheran, bocciando il figlio di Khamenei. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato pieno sostegno a un’offensiva curda contro Teheran.In Europa, la premier italiana Giorgia Meloni afferma: “Non siamo in guerra e non lo saremo”, sottolineando che eventuali concessioni di basi saranno decise dal Parlamento nel rispetto degli accordi. Il ministro della Difesa Guido Crosetto accusa gli Stati Uniti di aver agito “fuori dal diritto internazionale”, evidenziando le criticità legate all’intervento militare e alla gestione della crisi.La situazione resta estremamente fluida e preoccupante, con un rischio crescente di ulteriori escalation che coinvolgerebbero direttamente numerosi attori regionali e globali.