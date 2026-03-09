Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema, Trump: ‘Inaccettabile’. Raid in Bahrain: 32 feriti

Teheran/Medio Oriente, 9 marzo 2026 – L’iraniana ha scelto Mojtaba Khamenei, figlio del defunto Ali Khamenei, come nuova. Oggi è previsto un raduno nazionale per il giuramento di fedeltà al nuovo leader.

Il presidente Usa Donald Trump aveva già definito la nomina “inaccettabile”, aggiungendo che “senza la nostra approvazione non durerà a lungo”.

Nella notte, la regione ha registrato nuovi attacchi. Israele ha compiuto raid su Beirut e su obiettivi in Iran, mentre Teheran ha lanciato missili. Esplosioni sono state udite anche a Doha, e nei Paesi del Golfo si sono registrati attacchi: in Bahrain almeno 32 feriti, di cui quattro gravi, a seguito di un attacco con droni nel quartiere di Sitra. In Arabia Saudita è morto un settimo militare statunitense per le ferite riportate.

Intensi scontri sono avvenuti anche nel Libano orientale tra le forze israeliane e Hezbollah, con l’ingresso dei militari dell’IDF con elicotteri. Due funzionari di Hezbollah hanno segnalato l’abbattimento di un elicottero, mentre l’ong Human Rights Watch denuncia l’uso di munizioni al fosforo da parte israeliana. Ad Abu Dhabi due persone sono rimaste ferite dai detriti dopo l’intercettazione di missili iraniani.

Le tensioni stanno influenzando i mercati energetici: il petrolio ha superato i 100 dollari al barile, il livello più alto degli ultimi quattro anni.

Trump ha disposto l’invio di Steve Witkoff e Jared Kushner in Israele domani per incontrare il primo ministro Benjamin Netanyahu, secondo quanto riportato dal giornalista di Axios Barak Ravid su X, citando fonti dell’amministrazione americana.