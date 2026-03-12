Medio Oriente: escalation tra Iran, Israele e Stati Uniti. Mojtaba: "Sconfiggeremo il nemico"

Teheran - Il conflitto in Iran entra nel suo tredicesimo giorno tra tensioni crescenti e messaggi forti dei leader regionali e internazionali. La nuova Guida suprema iraniana,, ha pronunciato il suo primo discorso pubblico invitando i Paesi della regione a chiudere le basi statunitensi e affermando: “Dobbiamo sconfiggere il nemico e la nostra forza ci aiuterà a farlo”.

Nel frattempo, gli Stati Uniti restano nel mirino dell’Iran. Khamenei ha sottolineato la necessità di contrastare qualsiasi ipotesi di controllo nucleare del Paese da parte di Washington, ribadendo la propria linea di difesa nazionale e regionale.

Il conflitto si traduce in azioni concrete sul terreno: secondo il ministero degli Esteri israeliano, un missile ha colpito Gerusalemme, a poche centinaia di metri dalla Città Vecchia, dal Muro del Pianto, dalla Moschea di Al-Aqsa e dalla Chiesa del Santo Sepolcro, senza per ora riportare vittime.

Parallelamente, una forte esplosione è stata segnalata nell’impianto nucleare iraniano di Fordow, secondo quanto riferito dalla tv pubblica israeliana Kan, che cita un report saudita. L’evento accresce le preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture nucleari iraniane e sulla possibile escalation militare nella regione.

Sul fronte internazionale, il presidente statunitense Donald Trump ha rilanciato il suo messaggio su Truth, ribadendo la necessità di contenere il programma nucleare iraniano e di prevenire ogni minaccia alla stabilità del Medio Oriente.

La situazione resta in rapido sviluppo, con il rischio di ulteriori escalation tra i Paesi coinvolti e la comunità internazionale che segue con attenzione gli sviluppi sul terreno.

