Incidente in centro a Milano: autobus travolge moto, quattro feriti

Milano – Pochi giorni dopo il tragico deragliamento del tram in via Vittorio Veneto, un nuovo incidente coinvolge un mezzo ATM nel cuore della città. Questa mattina, in via Senato all’altezza del civico 5, un autobus della linea 94 ha travolto una moto davanti all’Archivio di Stato. Il bilancio è di quattro feriti, tutti trasportati in ospedale, nessuno in pericolo di vita.

Secondo i testimoni, il conducente dell’autobus, un uomo di 52 anni, ha effettuato una manovra repentina per evitare un’auto che gli avrebbe tagliato la strada. In quel frangente, il mezzo non è riuscito a evitare la moto che procedeva nella stessa direzione.

Tra i feriti: il motociclista, un uomo di 31 anni trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda, e tre passeggeri dell’autobus: una donna di 60 anni in codice giallo al Policlinico e una donna di 35 anni insieme al conducente, entrambi in codice verde al Fatebenefratelli.

La Polizia Locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità. La viabilità nel quadrilatero della moda ha subito rallentamenti significativi durante le operazioni.