Garlasco: nuove analisi informatiche confermano serena complicità tra i fidanzati

Pavia – Emergenze inedite dalle ultime consulenze sul delitto di Chiara Poggi. Tra le 21:59 e le 22:09 del 12 agosto 2007, mentre Alberto Stasi si allontanava per portare il cane al ricovero, la giovane avrebbe modificato il testo della tesi del fidanzato con aggiunte significative. Secondo i legali di Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, questo dettaglio confermerebbe un rapporto sereno e disteso tra i due la sera prima dell’omicidio.

La consulenza informatica depositata alla Procura di Pavia esclude accessi sospetti: nessuno avrebbe aperto le cartelle “militare” o “nuova cartella” sul computer di Stasi, né visualizzato immagini pornografiche. La difesa evidenzia come eventuali anomalie siano false tracce generate dal sistema operativo Windows XP e non frutto di accessi umani.

Parallelamente, la Procura prosegue gli accertamenti sui pc di Stasi e della vittima, mentre la difesa attende i risultati delle analisi sul computer di Chiara Poggi, confermando l’attenzione sulle prove informatiche e sulla precisione della cronologia degli eventi della perizia Porta-Occhetti.