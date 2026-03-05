Ercolano – Diritto, salute e business: la Fondazione Diritto e Salute avvia un percorso per rimettere al centro il diritto alla cura



Il ruolo del barter trading



All’interno dell’evento troverà spazio anche il contributo dell’I.C.C. Spa – Istituto Credito Complementare, realtà attiva nel settore del corporate barter, un sistema economico basato su una moneta virtuale di scambio che consente alle aziende di valorizzare beni e servizi attraverso circuiti di compensazione.



Questo strumento può favorire nuove forme di economia circolare e sostegno sociale, contribuendo alla raccolta di risorse destinate a iniziative solidali e progetti di supporto alle persone colpite da casi di malasanità.



L’obiettivo è esplorare come business, diritto e salute possano interagire, creando opportunità concrete per professionisti, imprese e organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti.



Un progetto che unisce competenze e solidarietà



L’iniziativa sarà organizzata da Come Farfalle, con il contributo delle ideatrici Luana De Carlo e Simona Beffa, che hanno voluto costruire un momento di confronto capace di unire dimensione sociale, professionale e imprenditoriale.



Accanto agli aspetti giuridici ed economici, l’evento punta infatti anche alla creazione di nuove relazioni, collaborazioni e reti di solidarietà, nella convinzione che la tutela della salute non possa essere affrontata solo dal punto di vista sanitario, ma richieda un impegno collettivo che coinvolga l’intera comunità.



L’appuntamento dell’8 maggio a Ercolano si propone quindi come un laboratorio di idee e di azioni concrete, con l’ambizione di avviare un percorso capace di restituire centralità al diritto alla salute e di costruire strumenti nuovi per la difesa dei cittadini.

Nella mattinata, dalle ore 10 alle ore 12, il team della Fondazione incontrerà cittadini e famiglie per ascoltare e analizzare i casi che verranno presentati, offrendo una prima valutazione e dimostrando come determinazione e competenze possano trasformarsi in risultati concreti.Nel pomeriggio, invece, l’attenzione si sposterà sul coinvolgimento del mondo imprenditoriale, con l’obiettivo di avviare collaborazioni capaci di sostenere le attività della Fondazione e rafforzare i progetti di tutela sociale.