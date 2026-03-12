Claudio Mario Cherubini, esce il nuovo libro che invita il lettore a intraprendere un viaggio dentro sé

Un percorso di crescita personale, consapevolezza e trasformazione interiore. Con Mio Sé e l’alchimia della Felicità, Claudio Mario Cherubini firma un’opera intensa e riflessiva che invita il lettore a intraprendere un viaggio dentro sé stesso alla ricerca di equilibrio, armonia e felicità autentica.

Il libro rappresenta il terzo capitolo di un cammino iniziato dall’autore negli anni precedenti e si propone come una guida spirituale e filosofica per comprendere meglio il rapporto tra mente, emozioni e realtà. Attraverso riflessioni, citazioni di filosofi, scienziati e pensatori, oltre a esperienze personali, Cherubini esplora il concetto di felicità non come risultato di eventi esterni, ma come condizione naturale dell’essere umano.

Nel testo l’autore affronta temi universali come il superamento delle paure, la trasformazione delle convinzioni limitanti e il ruolo della consapevolezza nel creare la propria realtà. La ricerca della felicità diventa così un processo interiore che passa attraverso la conoscenza di sé, la responsabilità personale e l’accettazione della vita nelle sue molteplici sfumature.

Con uno stile chiaro e coinvolgente, Cherubini accompagna il lettore in un dialogo simbolico con il proprio “Sé”, stimolando domande profonde sull’esistenza e proponendo spunti concreti per sviluppare una maggiore consapevolezza. Il libro integra elementi di spiritualità, psicologia e filosofia, offrendo una visione olistica dell’essere umano e del suo rapporto con l’universo.

Mio Sé e l’alchimia della Felicità è un’opera destinata a chi desidera migliorare il proprio benessere interiore, a chi è alla ricerca di risposte sul senso della vita e a chi vuole intraprendere un percorso autentico di evoluzione personale. Attraverso questo viaggio, l’autore invita a riscoprire il potere interiore che ogni individuo possiede e a riconoscere che la vera felicità nasce dalla consapevolezza di sé.

Claudio Mario Cherubini, romano, dopo una lunga carriera nel settore finanziario ha dedicato gran parte della sua vita allo studio della crescita personale e della spiritualità. Con le sue opere condivide riflessioni e strumenti utili per aiutare le persone a liberarsi dalla sofferenza e a ritrovare il naturale stato di benessere che appartiene a ogni essere umano.