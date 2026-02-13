Tragedia a Formello: crolla un muro di contenimento, muore un uomo di 58 anni

Formello - Un uomo di circa 58 anni ha perso la vita ieri sera a Formello, nel territorio di Roma, travolto dal crollo di un muro di contenimento che si è abbattuto su una palazzina sottostante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del 118.

Altre due persone hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate in ospedale in codice giallo. L’area è stata messa in sicurezza e dieci abitanti dello stabile sono stati evacuati. La salma della vittima è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.