Sparatoria a Mar‑a‑Lago: ucciso un uomo armato dai agenti del Secret Service

– Momenti di tensione nelle prime ore di domenica 22 febbraio 2026 a, dove un uomo armato è statodopo aver tentato di violare il perimetro di sicurezza della residenza privata del presidente, il resort

Secondo quanto riportato dalle autorità, l’uomo – un bianco poco più che ventenne, identificato come Austin Tucker Martin – è stato avvistato nei pressi del cancello nord della proprietà con un fucile a canne mozze e una tanica di carburante. Gli agenti lo hanno invitato a lasciare gli oggetti a terra; l’individuo ha abbandonato la tanica, ma ha poi sollevato il fucile in posizione di tiro, costringendo il Secret Service e un agente dello sceriffo della contea a fare fuoco per neutralizzare la minaccia. L’uomo è morto sul colpo.

Secondo il Secret Service, nessuno degli agenti o funzionari coinvolti ha riportato ferite. Al momento dell’incidente, né Trump né altri protetti dall’agenzia erano presenti a Mar‑a‑Lago.

L’episodio è ora oggetto di un’indagine congiunta dell’FBI, del Secret Service e dell’ufficio dello sceriffo di Palm Beach, che sta valutando l’identità, il background, il potenziale movente e le modalità di impiego della forza durante l’intervento. L’identità dell’uomo ucciso è stata resa nota solo dopo la notifica ai familiari.

Non è la prima volta che il Secret Service interviene a Mar‑a‑Lago. Nell’estate del 2024, poche settimane dopo il tentato omicidio di Trump durante un comizio, un altro uomo armato era stato trovato nascosto tra i cespugli della proprietà; il sospetto, Ryan Routh, è stato recentemente condannato all’ergastolo.

L’incidente di domenica riafferma l’attenzione sulla sicurezza delle residenze frequentate da ex presidenti e personalità politiche di alto profilo e sulle sfide che comporta la protezione di questi spazi sensibili. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire ogni dettaglio dell’episodio.