Milano-Cortina 2026, bronzo per l’Italia nella sprint di fondo e nono oro nel pattinaggio di velocità

Milano-Cortina, 18 febbraio 2026 – L’Italia continua a brillare a Milano-Cortina 2026. Nella sprint maschile dello sci di fondo, Federico Pellegrino ed Elia Barp hanno conquistato la medaglia di bronzo, chiudendo dietro la Norvegia di Johannes Klaebo, vincitore del quinto oro di queste Olimpiadi, e gli Stati Uniti. Si tratta della 25esima medaglia azzurra nella rassegna olimpica invernale.

Grande soddisfazione anche nel pattinaggio di velocità: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno conquistato il nono oro per l’Italia, imponendosi sulla squadra degli Stati Uniti e confermando l’ottimo momento degli azzurri su pista.

Non altrettanto positiva la prova del biathlon: la staffetta 4x7,5 km maschile ha visto gli italiani chiudere al 14° posto, mentre la Francia ha conquistato la medaglia d’oro.

Con questi risultati, l’Italia consolida il proprio bottino complessivo a Milano-Cortina 2026, tra conferme attese e prestazioni sorprendenti, tra sport individuali e di squadra.