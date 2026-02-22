Milano Cortina saluta le Olimpiadi: a Verona la cerimonia di chiusura tra sport, arte e musica

Verona -calano ufficialmente il sipario con una, spettacolare e simbolica, affidata all’eleganza die all’energia scenica di. Il titolo scelto per la serata, Beauty in Action, ha guidato un racconto che ha intrecciato, celebrando l’identità del Paese davanti al pubblico internazionale.

Sul palco si sono alternati omaggi alla musica lirica e pop, coreografie e momenti istituzionali, mentre hanno sfilato gli atleti italiani e internazionali protagonisti dei Giochi. A portare il tricolore sono stati Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi, simboli di un’Olimpiade che ha visto l’Italia protagonista sotto il profilo sportivo e organizzativo. La serata si è chiusa con il passaggio di consegne alle French Alps 2030.

Trenta medaglie e un’eredità che guarda al futuro

Milano Cortina si congeda con un bottino complessivo di trenta medaglie azzurre, risultato che rafforza l’immagine dell’Italia come potenza degli sport invernali. Per Fondazione Milano Cortina 2026, guidata dal presidente Giovanni Malagò, questa edizione potrebbe rappresentare un apripista per una futura candidatura di Roma alle Olimpiadi estive, rilanciando il ruolo del Paese nello scenario olimpico globale.

Sul piano sportivo, l’ultimo oro è andato all’hockey, con gli Stati Uniti capaci di battere il Canada al golden gol, ricevendo anche i complimenti dell’ex presidente Donald Trump. L’Italia ha invece sfiorato il podio nel bob a quattro: l’equipaggio guidato da Patrick Baumgartner ha chiuso in quinta posizione.

Emozioni azzurre e storie di sport

Tra i momenti più intensi dei Giochi resta la doppietta azzurra nello skicross olimpico: oro per Simone Deromedis, argento per Marco Tomasoni, che ha dedicato il risultato a Matilde Lorenzi, la fidanzata scomparsa nel 2024 in un tragico incidente sugli sci, omaggiata con un sole disegnato sul casco. Nel pattinaggio, il bronzo di Giovannini ha regalato all’Italia la trentesima medaglia, chiudendo idealmente il cerchio olimpico.

A suggellare il significato di queste Olimpiadi è arrivato anche il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ringraziato atleti, volontari e organizzatori: «Questo orgoglio accompagnerà l’Italia».

Milano Cortina 2026 si chiude così, lasciando in eredità risultati sportivi, infrastrutture e un’immagine rinnovata del Paese, capace di unire bellezza, competenza organizzativa e grandi emozioni olimpiche.