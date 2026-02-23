Serie A: fuga Inter, il Milan crolla in casa 0-1 contro il Parma

Piero Chimenti - Nella 25ª giornata di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri interrompe la sua serie positiva, cedendo in casa allo Parma per 0-1 in una partita intensa e decisa solo nel finale.
Il match comincia con un episodio che fa tremare i tifosi rossoneri: al 5’ Loftus-Cheek, dopo uno scontro con Corvi, è costretto a lasciare il campo in barella per un infortunio. Al suo posto entra Jashari, chiamato a dare equilibrio alla mediana. Nonostante l’imprevisto, il Milan prova a prendere in mano il gioco, muovendo la palla con intensità e cercando spazi in profondità.
Nella ripresa il Diavolo si spinge maggiormente in avanti, alla ricerca del gol del vantaggio. Leao va vicino al bersaglio centrando il palo, ma la porta sembra stregata. A sorpresa, a l’80’ arriva il colpo di testa decisivo di Troilo, su corner battuto da Valeri, che supera Maignan e regala la vittoria ai ducali. Una rete che spegne le speranze milaniste e sancisce il sorpasso morale del Parma, capace di cogliere tre punti pesanti in ottica salvezza.
Con questo risultato il Milan crolla a -10 dall’Inter, sempre più leader del campionato, mentre il Parma compie un salto significativo nella classifica, rafforzando le proprie ambizioni di permanenza in Serie A.
Per i rossoneri, la sconfitta rappresenta un campanello d’allarme nella corsa scudetto e mette pressione ad Allegri e ai suoi giocatori, chiamati a reagire immediatamente nelle prossime sfide per non vedere compromesso il sogno tricolore.
