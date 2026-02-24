Sanremo 2026, al via la 76ª edizione: prima serata tra grandi ospiti e 30 Big in gara

Sanremo, 24 febbraio 2026 – Si è aperto alil, la 76ª edizione sotto la direzione artistica dicon la co-conduzione fissa die la partecipazione dell’attore turco. La serata è iniziata con la voce registrata die l’esibizione di, che ha aperto le performance dei 30 Big in gara.

Il Festival ha reso omaggio al compianto maestro Peppe Vessicchio e agli 80 anni della Repubblica italiana con la testimonianza dell’ultracentenaria Gianna Pratesi, che aveva votato al referendum istituzionale del 1946.

Tra i super ospiti della prima serata, Tiziano Ferro, che ha celebrato i 25 anni di carriera con un medley dei suoi successi più celebri, tra cui Ti scatterò una foto, La differenza tra me e te, Lo stadio e Xdono, eseguendo anche il brano inedito Sono un grande. Non è mancata la presenza di Kabir Bedi, la “Tigre della Malesia”.

Sul fronte dei Big in gara, tra le esibizioni più attese: Ermal Meta con Stella stellina, Fedez e Marco Masini con Male necessario, Levante con Sei tu, Fulminacci con Stupida fortuna, Gaia con Chiamo io, chiami tu, J-Ax con Italia Starter Pack e Raf con Ora e per sempre.

Non sono mancati momenti di spettacolo e comicità: il comico Vincenzo De Lucia ha imitato Laura Pausini in un’apparizione a sorpresa, mentre siparietti tra Pausini e Conti hanno strappato sorrisi al pubblico.

La prima serata ha anche visto protagonisti i giovani talenti del FantaSanremo, con punti assegnati a esibizioni e dettagli scenici, suscitando attenzione anche da parte del Codacons sui possibili rischi di pubblicità occulta legata ai bonus del gioco.

La 76ª edizione di Sanremo prosegue con un mix di musica, omaggi storici e momenti di spettacolo, confermandosi come l’evento clou della musica italiana.