Sanremo 2026, la serata cover tra duetti, polemiche e grandi ospiti

SANREMO - È una serata ricca di musica e momenti extra palco quella delle cover al, tra omaggi alla tradizione, collaborazioni inedite e qualche polemica social.

La Top 10 della serata cover

Ecco le dieci esibizioni più apprezzate:

Ditonellapiaga con Tonypitony – The Lady is a Tramp

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Le Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di Gatto

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Nessuna censura sul bacio Levante-Gaia

Il regista del Festival, Maurizio Pagnussat, interviene sulle polemiche nate online per l’inquadratura “allargata” durante il bacio tra Levante e Gaia dopo il duetto sulle note di I maschi di Gianna Nannini.

“Nessuna censura – spiega – c’è un rituale per il cambio di palco. Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l’avessero fatto un attimo prima”.

Premio alla carriera a Caterina Caselli

Applausi per Caterina Caselli, premiata alla carriera in una delle serate più intense del Festival.

I duetti più attesi

Tra le performance più commentate:

Leo Gassmann e Aiello con Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante.

Laura Pausini protagonista di un medley e ospite nella cover di Luchè insieme a Gianluca Grignani, che al termine scherza: “C’è anche il numero della Laura Pausini? Così la posso chiamare”, riaccendendo il ricordo delle tensioni estive.

Chiello con Saverio Cigarini al pianoforte in Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco.

Fedez, Marco Masini e Stjepan Hauser con Meravigliosa creatura, ancora un omaggio a Nannini.

Ermal Meta e Dardust con Golden Hour.

La polemica di Alessandro Gassmann

Sui social interviene Alessandro Gassmann, criticando presunte disparità di trattamento in merito alla presenza di familiari di artisti in gara, dopo la partecipazione a sorpresa di Gianni Morandi accanto al figlio Tredici Pietro.

Il messaggio di Vincenzo Schettini

Sul palco anche il divulgatore scientifico Vincenzo Schettini, che lancia un appello contro le dipendenze e invita genitori e giovani a coltivare relazioni ed esperienze reali.

Una serata che ha intrecciato musica, memoria e attualità, confermando la capacità del Festival di trasformare le cover in un grande racconto collettivo tra generazioni diverse.