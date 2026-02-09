Paestum, spunta un “coccodrillo” nei canali: scatta l’allerta

Un avvistamento insolito ha catturato l’attenzione a, in provincia di Salerno: un presuntosarebbe stato visto muoversi nei canali di irrigazione vicino agli stabilimenti lattiero-caseari e alle stalle delle bufale. La segnalazione, corredata da foto, ha rapidamente fatto il giro del web, generando allarme tra residenti e internauti.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Protezione civile e i funzionari dell’autorità locale di bacino per verificare l’effettiva presenza dell’anfibio e, in caso positivo, procedere al suo recupero in sicurezza. Al momento le operazioni sono in corso, con l’obiettivo di chiarire se si tratti di un vero coccodrillo o di un malinteso.

Non è la prima volta che in Italia si registrano avvistamenti simili. Lo scorso luglio, a Ladispoli (Roma), la circolazione di foto di un presunto coccodrillo nei canali aveva generato panico, salvo scoprire in seguito che si trattava di un giocattolo a forma di anfibio.

Gli sviluppi delle verifiche a Paestum saranno fondamentali per confermare o smentire la presenza dell’animale e riportare la tranquillità nella zona.