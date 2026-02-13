Olimpiadi: Michela Moioli conquista il bronzo nello snowboard cross femminile

Milano-Cortina - Una prova di grinta, coraggio e determinazione. Michela Moioli conquista lanello snowboard cross femminile, portando in Italia un bronzo dopo una gara intensa alle spalle dell’australianae della ceca

La vigilia della competizione non era stata semplice: mercoledì scorso, durante una sessione di allenamento, Moioli era caduta a causa di un errore dell’atleta che la precedeva, riportando un trauma facciale. Trasportata in ospedale, era stata sottoposta a radiografia, ecografia e tac, tutti risultati negativi. Dimessa, aveva trascorso la giornata di ieri in hotel per riposarsi e prepararsi alla gara.

Nonostante il mento graffiato e qualche acciacco, l’azzurra è arrivata al Park Snow pronta a dare il massimo. La campionessa olimpica, già oro a PyeongChang 2018, argento a squadre a Pechino 2022 e vincitrice di tre Coppe del Mondo, ha superato agevolmente le qualificazioni e si è distinta nei quarti, sempre tra le protagoniste.

Le semifinali e la finale hanno visto Moioli compiere due grandi rimonte, recuperando terreno nelle curve centrali del tracciato. In semifinale è riuscita a conquistare il primo posto, mentre nella finale ha chiuso terza. Un risultato che Michela accoglie con gioia: abbracciando le compagne, applaudendo la folla e versando lacrime di felicità, celebra la sua terza medaglia olimpica in tre edizioni consecutive.

A trent’anni, Moioli conferma ancora una volta di essere la più grande snowboarder italiana, capace di trasformare ogni difficoltà in una nuova impresa da ricordare.