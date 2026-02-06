Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, Mattarella inaugura Casa Italia: stasera la cerimonia d’apertura a San Siro tra sport e polemiche

Milano - Entrano ufficialmente nel vivo questa sera a Milano le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, diffuse tra due città e tre regioni, con la cerimonia inaugurale in programma allo stadio San Siro. La fiamma olimpica, giunta ieri in Duomo tra migliaia di tifosi e curiosi, accenderà il braciere nel giorno d’apertura dei Giochi.

Nel frattempo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato Casa Italia e sarà tra le autorità presenti alla cerimonia ufficiale insieme alle principali istituzioni italiane e internazionali.

Non mancano tensioni e contestazioni in città. Una manifestazione si è svolta contro la presenza dell’Ice, mentre nel pomeriggio in via Festa del Perdono, nell’area dell’Università Statale, è previsto un presidio della campagna “Show Israel the red card” contro la partecipazione di Israele ai Giochi. Domani è annunciata anche una fiaccolata “anti olimpica” nel quartiere di San Siro.

Sul fronte sportivo arrivano già le prime soddisfazioni per l’Italia: la nazionale femminile di hockey ha scritto una pagina storica battendo la Francia 4-1 nel debutto all’Arena Santa Giulia.

Intanto cresce l’attenzione anche sugli aspetti artistici della cerimonia inaugurale. A far discutere è l’esibizione del rapper milanese Ghali, che sui social ha pubblicato un testo sulla pace poco prima dell’evento. L’annuncio della sua partecipazione aveva già suscitato polemiche nelle scorse settimane, con il ministro dello Sport Andrea Abodi che ha precisato come l’artista non esprimerà posizioni politiche dal palco.

Tra entusiasmo popolare, grandi eventi sportivi e tensioni sociali, Milano si prepara così a vivere la prima notte dei Giochi, dando ufficialmente il via a una delle manifestazioni internazionali più attese degli ultimi anni.