Milano, uomo trovato morto nei giardini Indro Montanelli: le telecamere confermano il suicidio

Milano – Nella mattinata del 27 febbraio, un uomo di cui non è ancora nota l’identità è stato rinvenuto morto nei giardini pubblici Indro Montanelli, nel quartiere di Porta Venezia, dietro la statua dedicata al celebre giornalista.

Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per identificare il defunto, mentre la dinamica dell’accaduto è risultata chiara fin da subito. Secondo quanto confermato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del parco, l’uomo si sarebbe tolto la vita avvolgendosi un sacchetto di plastica attorno alla testa, nello stesso punto in cui il cadavere è stato ritrovato.

In Italia, la gestione dei cadaveri non identificati resta una questione rilevante: sono oltre 1.100 i corpi conservati negli obitori senza che siano mai stati reclamati o identificati, con una concentrazione maggiore nelle grandi città. A Milano, il principale centro di riferimento per il riconoscimento è il Laboratorio di antropologia e odontologia forense (Labanof) dell’Università degli Studi, specializzato in analisi antropologiche e odontologiche.

Le indagini proseguono per confermare l’identità dell’uomo e completare gli accertamenti sulla vicenda.