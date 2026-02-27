Milano, tram della linea 9 deraglia in viale Vittorio Veneto: almeno una vittima e 39 feriti

Milano – Grave incidente nel pomeriggio in centro a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato finendo fuori dai binari e andando a schiantarsi contro un edificio in viale Vittorio Veneto. Nell’impatto alcune persone sono rimaste incastrate sotto il mezzo.

Il bilancio è ancora provvisorio ma si parla di almeno una vittima: si tratterebbe di un uomo non ancora identificato, recuperato sotto il tram e con tutta probabilità un passante. I feriti trasportati in ospedale sarebbero 39: un codice rosso, sei codici gialli e 32 codici verdi. La maggior parte sarebbero passeggeri che si trovavano a bordo del convoglio e che, al momento del deragliamento, sono stati sbalzati a terra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16, mentre il mezzo viaggiava da piazza della Repubblica in direzione Porta Venezia. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tra ambulanze e vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare le persone rimaste coinvolte e prestare assistenza ai feriti.

Nelle prossime ore sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Come previsto in questi casi, nel registro degli indagati sarà iscritto il tranviere, atto dovuto per consentire tutti gli accertamenti tecnici. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, per rendersi conto personalmente della situazione.

Le testimonianze

“Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile”, ha raccontato all’ANSA uno dei viaggiatori a bordo. “Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l’uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa. Ci ho messo un po’ a rialzarmi e a scendere”.

“Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sballottati”, riferiscono altri passeggeri. “Il tram ha virato, ha preso una certa velocità e ha colpito un edificio”, racconta una donna. “Ero salita alla fermata di Repubblica, ero in piedi vicino all’autista. Mi sono venuti tutti addosso”, aggiunge un’altra testimone.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e alcuni feriti verserebbero in gravi condizioni.