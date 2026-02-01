Mandello del Lario, sub in gravi condizioni salvato dal lago Moregallo

Momenti di grande apprensione a, dove nella mattinata di domenica 1 febbraio unè finito innelle acque antistanti via Moregallo, zona nota per la pericolosità delle immersioni. L’allarme è scattato verso le, quando è stata richiesta l’attivazione immediata dei soccorsi in, il massimo livello di gravità nelle emergenze sanitarie.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, in stretta collaborazione con il personale sanitario. Il sub è stato ripescato dall’acqua e rianimato, prima di essere trasferito in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco.

All’operazione hanno preso parte anche i Carabinieri del Comando di Lecco, la Guardia Costiera Areu, oltre a un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini.

Una zona ad alto rischio

L’area del Moregallo, nel tratto di Mandello del Lario confinante con Valmadrera, è tristemente nota per incidenti subacquei, alcuni dei quali con esiti drammatici. Negli anni, sia sub esperti sia meno preparati hanno rischiato la vita in questo tratto di lago particolarmente insidioso.

Le autorità locali ricordano l’importanza di massima prudenza durante le immersioni in queste acque e sottolineano come la tempestività dei soccorsi sia stata determinante per salvare la vita del 67enne.