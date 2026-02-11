Maltempo a oltranza: in arrivo il ciclone di San Valentino sull’Italia

Bergamo - L’Italia si prepara a un nuovo intenso peggioramento meteorologico: secondo, la lunga fase instabile che da settimane interessa lo Stivale non accenna a terminare. A delineare il quadro è il meteorologo, che annuncia un vortice depressionario già dal, seguito da ulteriori perturbazioni nella settimana successiva.

Tra oggi e giovedì, l’ennesima perturbazione, giunta nella notte, continuerà a portare maltempo su gran parte dello Stivale, con fenomeni a tratti intensi soprattutto sulle regioni tirreniche meridionali. Giovedì il fronte tenderà a spostarsi lentamente verso Levante, con ancora rovesci e temporali diffusi al Centro-Sud, pur con una tendenza a miglioramento. Non mancheranno le nevicate sulle Alpi settentrionali, mediamente sopra i 1000-1500 metri, con un miglioramento atteso entro la serata.

Nel weekend, l’assenza dell’anticiclone sul Mediterraneo permetterà l’ingresso di correnti atlantiche instabili. Già venerdì una perturbazione, accompagnata da aria fredda dal Nord Europa, darà vita a un vortice depressionario sul bacino provenzale che attraverserà l’Italia nel fine settimana. Entro venerdì il tempo peggiorerà al Centro-Nord, mentre sabato il maltempo coinvolgerà gradualmente anche il Sud, con rovesci e temporali intensi sui versanti tirrenici. Domenica il maltempo si concentrerà tra Romagna, regioni adriatiche e basso versante tirrenico, con una tendenza a un graduale miglioramento.

Il tutto sarà accompagnato da forti venti ciclonici, inizialmente di Scirocco e Libeccio, seguiti da Grecale e Maestrale. Le Isole Maggiori e alcune coste del Tirreno, Ionio e basso Adriatico potranno registrare raffiche oltre i 90-100 km/h e mareggiate con onde medie fino a 6-7 metri. Per quanto riguarda la neve, sulle Alpi i fiocchi scenderanno fino a 800-1200 metri, con quote più basse sull’Alto Adige, mentre sull’Appennino la neve cadrà tra 900-1100 metri a nord e circa 1500 metri nei settori centrali.

Secondo Mazzoleni, anche la terza settimana di febbraio potrebbe mantenere condizioni di instabilità, con nuovi fronti pronti a peggiorare il tempo al Nord e sulle tirreniche centro-settentrionali, e con nevicate abbondanti sulle Alpi, in particolare sulle zone centro-occidentali.

L’Italia, quindi, si prepara a un periodo di maltempo prolungato, tra piogge intense, neve e venti tempestosi, proprio in concomitanza con la festa degli innamorati.