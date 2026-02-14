È morto Claudio Sterpin, l’uomo legato a Liliana Resinovich

Trieste - Si è spento a 86 anni, ex maratoneta e figura legata alla vicenda di, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio successivo nel boschetto dell’ex Opp. Sterpin era ricoverato da lunedì all’di Trieste. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa ieri sera dalla trasmissionee rapidamente rilanciata sui social.

Sterpin è stato l’ultimo a parlare con Liliana al telefono la mattina della sua scomparsa e aveva sempre sostenuto di avere con lei una relazione affettuosa, destinata a concretizzarsi in una convivenza se non fosse stata interrotta dalla tragedia.

La sua vita negli ultimi anni è stata caratterizzata da una costante battaglia per la verità, tra interviste televisive, dichiarazioni alla stampa e appelli pubblici, per affermare il legame che sosteneva di avere con Liliana. Una posizione sempre smentita dal marito della donna, Sebastiano Visintin, con cui Sterpin ha avuto confronti accesi, anche sfociati in azioni giudiziarie.

Tra le ultime apparizioni pubbliche, un sit-in davanti al tribunale di Trieste lo scorso dicembre, dove Sterpin, insieme ad amici e parenti della Resinovich, aveva tenuto una grande foto di Liliana affermando: “Serve arrivare presto alla verità”. Poco prima aveva dichiarato: “Sono in ebollizione da anni. Perché non credo l’artefice sia stato Sebastiano, non credo sia stato lui ad ucciderla ma lui sa benissimo chi è stato”.

Con la sua scomparsa, si chiude una lunga pagina personale e mediatica legata alla vicenda Resinovich, segnando la fine di un percorso di ricerca e rivendicazione della verità che Sterpin aveva portato avanti fino all’ultimo.