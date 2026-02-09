È morta Patrizia De Blanck, icona del piccolo schermo

Roma - Si è spenta all’età diPatrizia De Blanck, celebre per le sue numerose partecipazioni a. La notizia è stata annunciata nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio dalla figlia, che ha condiviso un commovente messaggio di addio.

«Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare – ha dichiarato Giada –. Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto. Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita».

Un legame indissolubile

La figlia ha raccontato il difficile percorso vissuto insieme, affrontando in silenzio la malattia della madre: «Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura, determinazione e dedizione. Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato».

Giada ha aggiunto: «Speravo come altre volte che avremmo, da guerriere quali siamo sempre state, vinto anche questa battaglia con la forza dell’amore. Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, cercando di infonderle forza e amore fino all’ultimo».

Un’eredità di eleganza e autenticità

Patrizia De Blanck è stata una figura iconica, simbolo di eleganza, romanticismo e autenticità. La sua energia e il suo carisma hanno segnato un’epoca della televisione italiana, lasciando un’impronta indelebile nella memoria dei suoi fan.

Giada ha concluso con parole commoventi: «Con lei se n’è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci».

La scomparsa di Patrizia De Blanck segna la fine di un capitolo importante per la televisione italiana, ma il suo ricordo e la sua luce continueranno a vivere attraverso le persone che l’hanno amata.